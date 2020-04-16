فرنسا: ثلث أفراد طاقم حاملة الطائرات الفرنسية «شارل ديجول» مصابون بكورونا

كشفت القوات المسلحة الفرنسية أن ثلث أفراد طاقم حاملة الطائرات "شارل ديجول" يحملون فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).ونقلت قناة (فرانس 24) الفضائية منذ قليل، عن القوات المسلحة - في بيان - قولها "إن فحوصا أظهرت أن أكثر من ثلث بحارة حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديجول يحملون فيروس (كوفيد-19) منذ عودتهم بصورة مبكرة إلى فرنسا الأحد الماضي بعد اكتشاف مصابين بالوباء على متنها".وأوضحت أنه منذ الثلاثاء، شملت اختبارات الكشف عن الفيروس 1767 بحارًا من المجموعة الجوية البحرية.. وقد أجريت الغالبية العظمى من هذه الاختبارات لبحارة من حاملة الطائرات، وكانت اختبارات 668 منهم إيجابية، مشيرة إلى أن من بين هؤلاء دخل 31 لمستشفى "سانت آن" التابع لوزارة القوات المسلحة في تولون (جنوب)، وواحد في العناية المركزة.وتوصلت إلى هذه الحصيلة من الإصابات بعد تحاليل مخبرية شملت 1767 فردا من المجموعة العسكرية الجوية البحرية، غالبيتهم من عناصر الحاملة "شارل ديجول"، حيث كانت نتائج 668 منهم إيجابية، وضع واحد منهم في العناية المركزة.وعادت حاملة الطائرات الفرنسية إلى البلاد الأحد الماضي إثر اكتشاف إصابة مجموعة أفراد من طاقمها بالوباء، وهي ثاني حاملة طائرات في العالم يتفشى فيها فيروس كورونا المستجد بعد "يو إس إس تيودور روزفلت" الأمريكية.