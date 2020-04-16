دفن جثمان الراحل أحمد دياب عقب صلاة الفجر دون إقامة مراسم

قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون، إنه من المقرر دفن جثمان الفنان الراحل أحمد دياب بعد صلاة الفجر اليوم الخميس، في مقابر الغفير دون إقامة أي مراسم أو جنازة.وتوفي الفنان القدير أحمد دياب، مساء أمس الأربعاء، عن عمر ناهز 75 عامًا، وهو زوج قسمت ابنة النجم الكبير الراحل رشدى أباظة.يذكر أن الفنان أحمد دياب تميز بتقديم شخصية رجل الأعمال في العديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية، حيث شارك في مسلسلات "أين قلبي"، و"لدواعي أمنية"، و"حجر جهنم"، و"سلسال الدم 4و5" و"حق مشروع"، و"أنا شهيرة أنا الخائن"، و"عفاريت عدلى علام" و"أستاذ ورئيس قسم" مع الزعيم عادل إمام.