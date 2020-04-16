جهاز القاهرة الجديدة: استمرار غلق النوادى والملاهى والمنتزهات خلال «شم النسيم»

قرر المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز المدينة القاهرة الجديدة، استمرار غلق كافة النوادي والملاهي والمتنزهات، وإغلاق كافة المسطحات الخضراء بالمدينة، ومنع أي مظاهر للاحتفال خلال الفترة القادمة، وخصوصًا خلال فترة أعياد الربيع «شم النسيم» لمنع كافة أشكال التزاحم والتكدس والاختلاط، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين ومنعًا لانتشار الفيروس.وقال رئيس الجهاز، في تصريحات له، إن مجتمع المطورين العقارين قام بتجميل المدينة وجعلها قطعة من الدول الأوربية ليتمتع سكان المدينة بالمظهر الجمالي، وشدد على روؤساء الأحياء بالمدينة بمراقبة كل من يخالف قرارات النزول للحدائق العامة بالمدينة، مناشدًا سكان المدينة التزام المنازل خلال تلك الفترة لحماية أنفسهم وحفاظًا على سلامتهم.