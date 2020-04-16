وزراء دفاع الناتو يتفقون على خطوات لمكافحة كورونا

اجتمع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الأربعاء عبر الدائرة المغلقة (فيديو كونفرانس)، لمناقشة أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، وتحديد الخطوات التالية للحلف في المعركة ضد الفيروس.وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج - في تصريحات جاءت على الموقع الإلكتروني لحلف الناتو - "إن تفشي فيروس كورونا يمثل تحديًا غير مسبوق لدولنا وله تأثير عميق على شعوبنا واقتصاداتنا.. وقد أظهرت الأزمة أن دول الحلف مرنة ومتحدة، وتلعب جيوشنا بالفعل دورًا رئيسيًا في دعم الجهد المدني الوطني، وباستخدام آليات الناتو يساعد الحلفاء بعضهم البعض لإنقاذ الأرواح".وينسق قائد قوات حلف الناتو في أوروبا تود وولترز الدعم للتعامل مع الفيروس، ويشمل ذلك مطابقة طلبات الدعم مع العروض التي يقدمها الحلفاء والشركاء وتنسيق قدرة النقل الجوي الاستراتيجية الفريدة لحلف شمال الأطلسي، والتي تقدم مئات الأطنان من المعدات للمناطق التي تحتاجها بسرعة وكفاءة.وناقش وزراء دفاع الحلف أهمية مواجهة المستويات المتزايدة من المعلومات المضللة والدعاية من الجهات الحكومية وغير الحكومية، كما يعمل الحلفاء معًا بشكل وثيق لتحديد ورصد هذه الأكاذيب.كما بحث وزراء الدفاع الآثار طويلة المدى لأزمة كورونا على حلف الناتو وعملياته ومهمته الأساسية لحماية ما يقرب من مليار مواطن، ويلتزم حلف الناتو بضمان عدم تطور هذه الأزمة الصحية إلى أزمة أمنية من خلال الحفاظ على قوة ردع ودفاع قوية.