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الخميس 16 أبريل 2020 الموافق 23 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

نقابة المهن التمثيلية تنعى الفنان أحمد دياب

الخميس 16/أبريل/2020 - 12:07 ص
الفنان أحمد دياب
الفنان أحمد دياب
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نعت نقابة المهن التمثيلية، الفنان أحمد دياب، الراحل عن عمر ناهز 75 عامًا.

وقال عزوز عادل عضو مجلس النقابة - فى تصريح وكالة أنباء الشرق الأوسط - إن الفنان أحمد دياب توفي منذ قليل بشكل مفاجئ، ومن المقرر تشييع الجثمان ظهر اليوم الخميس.

يذكر أن الراحل أحمد دياب ولد في التاسع من أغسطس عام 1945، وتزوج من ابنة الفنان رشدي أباظة قبل دخوله عالم الفن وقتها، ولكنه انفصل منذ فترة كبيرة عنها، ويربطهما ولد أنجبته بعد الزواج بسنوات قليلة.

شارك "دياب" في العديد من الأعمال الدرامية آخرها دور وزير الثقافة مع عادل إمام بمسلسل "عفاريت عدلي علام" بجانب مشاركته خلال الجزء الثاني من مسلسل الجماعة بدور "حيدر باشا".

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