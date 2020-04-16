«القومى للمرأة» يوضح سبل التوعية والوقاية لذوى الإعاقة.. (إنفوجراف)

نشر المجلس القومى للمرأة، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك"، "إنفوجراف" يوضح سبل التوعية والوقاية من فيروس "كورونا" لذوي الإعاقة خاصة داخل الحجر الصحي والمستشفيات.ويأتي ذلك ضمن دليل الأشخاص ذوي الإعاقة الذي أطلقه المجلس القومي للمرأة، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.وكان المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى، أطلق عدد من الحملات للتوعية بالوقاية من فيروس كورونا المستجد.