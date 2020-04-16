«الإحصاء» يعلن بورصة أسعار السلع الأساسية خلال 2020

ارتفاعات متفاوته سجلتها أسعار معظم السلع الغذائية خلال شهر مارس الماضى 2020، مقارنة بالشهر السابق عليه من نفس العام تأثرًا بتداعيات أزمة كورونا، حسبما أظهرت بورصة السلع التى أعلنها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حيث ارتفع متوسط سعر بيع كيلو دجاج بلدى 41.71 جنيه فى شهر مارس 2020 مقابل 40.93 جنيه خلال شهر فبراير 2020 بنسبة زيادة قدرها 1.9%، بينما كان متوسط سعر البيع 47.20 جنيه فى شهر مارس 2019 بنسبة انخفاض قدرها 11.16%.كما ارتفع متوسط سعر بيع كيلو سمك بلطى 35.91 جنيه خلال شهر مارس 2020 مقابل 32.08 جنيه فى شهر فبراير 2020، بنسبة زيادة قدرها 11.9% بينما كان متوسط سعر البيع 30.38 جنيه فى شهر مارس 2019 بنسبة زيادة قدرها 18.2%.وسجل متوسط سعر بيع كيلو بطاطس 8.62 جنيه خلال شهر مارس 2020 مقابل 9.24 جنيه فى شهر فبراير 2020 بنسبة انخفاض قدرها 6.7%، بينما كان متوسط سعر البيع 8.99 جنيه فى شهر مارس 2019 بنسبة انخفاض قدرها 4.1%.كما سجلت متوسط سعر بيع كيلو فول جاف بلدى للتدميس 33.83 جنيه خلال شهر مارس 2020 مقابل 33.42 جنيه خلال شهر فبراير 2020 بنسبة زيادة قدرها 1.2%، بينما كان متوسط سعر البيع 31 جنيه فى شهر مارس 2019 بنسبة زيادة قدرها 9.1%.وبلغ متوسط سعر بيع كيلو فاصوليا خضراء 15.02 جنيه خلال شهر مارس 2020 مقابل 13.69 جنيه خلال الشهر السابق عليه من العام نفسه بنسبة زيادة قدرها 9.7%، بينما كان متوسط سعر البيع 22.48 جنيه خلال شهر مارس 2019 بنسبة انخفاض قدرها 33.2%.