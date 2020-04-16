8 نصائح هامة عند تنظيم المؤتمرات فى زمن كورونا

مع انتشار فيروس كورونا المستجد بين المواطنين، أصبح الجلوس في المنزل أمر لا غنى عنه للحماية من هذا الوباء، وفي حال تنظيم المؤتمرات يجب أن تكون في أضيق الحدود ويفضل استبدالها بلقاءات عبر الإنترنت.وفي حالة إذا كان المؤتمر ضروري، نستعرض في السطور التالية مجموعة من النصائح بنبغي اتباعها للوقاية من فيروس كورونا، بحسب المرصد المصري للصحافة والإعلام:1- يفضل اختيار مكان قريب من الأماكن الحيوية ووسائل المواصلات لتجنيب الصحفيين استخدام وسائل مواصلات متعددة للوصول لمكان المؤتمر.2-عقد المؤتمر قبل ساعات سريان حظر التجول بوقت كاف.3-اختيار قاعة مناسبة لعدد الصحفيينات المتوقع حضوره مع مراعاة قواعد السلامة الصحية الخاصة بالتباعد بين كل صحفي وآخر بما لا يقل عن 150سم.4-تحديد العدد المسموح له بحضور المؤتمر من الصحفيينات بشكل مسبق، ويمكن تجهيز مكان إضافي إذا زاد العدد عن المتوقع مع تجهيز المكان الإضافي بتقنية "الفيديو كونفرانس".5-تطهير القاعة التي يجرى فيها المؤتمر الصحفي وتهويتها قبل بدء المؤتمر بوقت كاف.6- توفير مطهرات لليد (كحول أو جيل مطهر) في مدخل القاعة التي يعقد بها المؤتمر والتأكيد على الحضور بتطهير أيديهم.7-تجنب توزيع المنشورات الورقية وأي أشياء مادية كأسطوانات الـ DVD ويمكن إرسال أي مواد تخص موضوع المؤتمر عبر الانترنت.8- قبل إنهاء المؤتمر يجب التأكد من خروج الصحفيينات بشكل متتابع بما يمنع الازدحام عند أبواب الخروج من القاعة والأبواب الرئيسية للمؤسسة.