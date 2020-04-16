كيف سيكون شكل العالم بعد كورونا؟.. «الكاثوليكية» تجيب

قدم المركز الإعلامي للكنيسة الكاثوليكة بمصر، برئاسة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، والمتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، حلقة جديدة من خدمة المقالات المترجمة، تحت شعار كيف سيكون شكل العالم بعد فيروس كورونا؟.وقال المركز في مقاله المترجم: "ستمر العاصفة ولكننا سنعيش في عالم مختلف تمامًا، يعتمد شكل ذلك العالم على الخيارات التي تم اتخاذها في وسط هذه الحالة الطارئة".وأضاف: "كيف سيكون شكل العالم حالما تنتهي جائحة فيروس كورونا؟، يجب أن نسأل أنفسنا هذا السؤال الآن بينما لا نزال في وسط هذه الحالة الطارئة، لأنه، كما كتب المؤرخ يوفال نوح هراري مؤخرًا في الفاينانشيال تايمز، القرارات التي نتخذها أثناء الجائحة-الوباء، ستشكل أيضًا التغييرات في مجتمعاتنا بمجرد انتهاء Covid-19".وتابع: "ستمر العاصفة ولكننا سنعيش في عالم مختلف تمامًا، يعتمد شكل ذلك العالم على الخيارات التي تم اتخاذها في وسط هذه الحالة الطارئة، إن العديد من المقاييس التي تم وضعها، من العمل الإلكترونى عن بعد الذكي إلى التعليم الرقمي، سيكون لها أيضًا تأثير على مستقبل العمل والتعليم، نحن مضطرون بسبب الطبيعة الاستثنائية للأحداث لتجربة أكثر من ذلك بكثير، والعمل بشكل أسرع وأن نكون أكثر جرأة، لإزالة أو تبسيط الروتين، هذا تسارع مفاجئ، لم يكن ليحدث لولا ذلك، وقد يثبت أنه مفيد جدًا لمستقبلنا".وأكمل: "مع ذلك، كتب هراري: "في وقت الأزمة هذا، نواجه خيارين مهمين بشكل خاص، الأول بين المراقبة الشمولية وتمكين المواطنين، والثاني هو بين العزلة القومية والتضامن العالمي "، تمتلك الحكومات بالفعل الوسائل اللازمة لمراقبة ومعاقبة أولئك الذين يخرقون قواعد الحجر الصحي، عند الضرورة، وذلك بفضل التكنولوجيا الحديثة بشكل أساسي، البيانات، وتتبع التحركات، ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، من المحتمل أن تصبح مقاييس التحكم في حالات الطوارئ هذه دائمة وتتحول إلى نظام مراقبة دولى متكامل، من المعتاد أن تظل المقاييس المؤقتة سارية لفترة طويلة بعد انتهاء حالة الطوارئ، يمكننا بسهولة أن نأخذ مثال فرنسا، التي أعلنت حالة الطوارئ بعد الهجمات الإرهابية في 13 نوفمبر 2015 وإنهائها، ثم خففت معظم هذه الإجراءات الاستثنائية في القانون العام".واستطرد: "يذكرنا هراري بأنه لا يجب علينا أن نجبر على الاختيار بين الصحة العامة والخصوصية، يمكن أن نحصل على كليهما من خلال اختيار تمكين المواطنين - وهو نهج نادى به كثيرون في إيطاليا يدعو السكان إلى الامتثال للقواعد وثقة السياسيين والعلم، ومع ذلك فإن النقطة هي أن السكان بحاجة إلى رؤية الدليل على أنه يمكنهم الوثوق بالسلطات العامة والمؤسسات العلمية، هذا ليس طريقًا سهلًا ولكن في هذه الأوقات الاستثنائية، يمكننا البدء في بناء تلك الثقة".وأضاف: "في وقت الأزمة هذا، نواجه خيارين مهمين بشكل خاص، الأول بين المراقبة الشمولية وتمكين المواطنين، والثاني هو بين العزلة القومية والتضامن العالمي".وأكمل: "الخيار الثاني المهم الذي نواجهه، كما ذكرنا من قبل، بين العزلة القومية والتضامن العالمي، في مقال نشر في صحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية اليومية، لاحظ الصحفي دانيلو تاينو أنه خلال هذه الحالة الطارئة، أصبح التباعد الاجتماعي يصل إلى سلسلة القيادة- يبدو أن أوروبا أكثر انقسامًا من أي وقت مضى، يبدو أن الحكومات الوطنية تفصلها أميال ولا تزال هناك علاقات متوترة بين الصين والولايات المتحدة، إذا كان هذا هو القالب لتصميم مستقبل ما بعد الفيروس في العالم، فهناك أوقات قاتمة قادمة"، يتابع تاينو: "ولكن لا يجب أن يكون الأمر كذلك، يعلمنا التاريخ أنه من بعض الأزمات الكبرى يمكن التحرك نحو عالم أفضل، من الضروري إيجاد أرضية مشتركة للتعاون، ليس فقط لإيجاد لقاح ضد الفيروس ولكن أيضًا لإعادة بناء الاقتصاد".وتابع: "كانت العولمة متعثرة بالفعل قبل الجائحة الوباء وسط حروب التجارة والتكنولوجيا والعلاقة العدائية بين الولايات المتحدة والصين، وهي الآن في خطر الانحدار تمامًا، المخاطرة هي أن العالم سيبقى بدون قائد عالمي، عالم يكون فيه التباعد الاجتماعي هو المنتصر".واستطرد: "هذا ما لم يبدأ القادة الجدد في الظهور، كما حدث بالفعل بعد الحرب العالمية الثانية"، يكتب تاينو: "القادة الذين أعطوا معنى جديدًا لإعادة بناء نظام عالمي يمكنه إنهاء المشاجرات التي كانت شديدة بالفعل قبل الفيروس، ومنذ ذلك الحين خرجت عن السيطرة إلى حد ما، في العقود التي تلت عام 1945، أعيد بناء اقتصاد العالم الغربي على أسس تقدمية جديدة، كان هناك دفعة لتطوير نماذج مختلفة من دولة الرفاهية، تم بناء مجتمع حر وليبرالي والدفاع عنه؛ تم وضع الأساس لمرحلة جديدة من العولمة".وأكمل: "ما هي المبادئ التوجيهية التي سيبنى عليها مستقبل ما بعد الجائحة الوباء الجديد؟ يجب أن تكون مكافحة الفقر أكثر فعالية، وبالتالي النمو الاقتصادي أكثر قوة. من المحتمل أن يتم إصلاح أنظمة الرفاهية الغربية من خلال اتخاذ موقف أكثر شمولًا (كشف الوباء الجائحة عن تزايد التفاوتات وعدم المساواة)، ستحتاج أنظمة الرعاية الصحية إلى تعزيز من خلال البدء الآن لتصميم النماذج المستقبلية الأكثر قدرة على التعامل مع حالات الطوارئ، سيكون العلم والتعليم في مستوى أعلى بكثير من مستوى القيم الاجتماعية".واختتم: "ومع ذلك، لن يحدث شيء جيد تلقائيًا، ما لم نتخذ موقف الآن، فإن الاتجاهات الحالية نحو العزلة والصراع مستمرة - للأسوأ، ما سنحتاجه هو الأفكار والقادة مع القدرة على خلق توازن عالمي جديد".