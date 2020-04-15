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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

12501 إصابة و131 وفاة بكورونا في إسرائيل

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 11:29 م
كورونا
كورونا
سارة الشلقاني
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أعلنت وزارة الصحة لدى الاحتلال، مساء اليوم، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» إلى 12501 و131 حالة وفاة، حسبما نشر موقع «واللا» الإسرائيلي.

وفي السياق، طالب مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، جميع الوزارات بإعداد خطة عمل، مع استمرار تفشي فيروس كورونا، موضحا أنه يلزم الانتقال إلى مرحلة العيش في ظل وجود الفيروس، وعدم الانتظار حتى وقف انتشاره.

وأوضحت مصادر إسرائيلية أن وزارة المالية تطالب بتسريع خطوات عودة الحياة تدريجيا مع التشديد على الالتزام بالتعليمات الوقائية مثل ارتداء الكمامات، حتى يمكن السيطرة على الخسائر الاقتصادية، بينما تعارض وزارة الصحة مثل هذه الخطوة في الوقت الحالي، وتحذر من أنها تزيد من فرص انتقال العدوى.

ومن المقرر أن يصادق بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المنتهية ولايته وزعيم حزب الليكود، على تلك الخطط بعد الموافقة عليها من جانب مجلس الأمن القومي في تل أبيب.

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