أحمد سعد يقدم ١٠ أغنيات في مسلسل «البرنس».. (تفاصيل)

كشف المطرب أحمد سعد كواليس تعاونه مع النجم محمد رمضان بعدد من الأغنيات داخل مسلسله الدرامي الجديد "البرنس"، حيث تم طرح واحدة منهم اليوم عبر قناته الشخصية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وتحمل اسم "مين يلومنا".وقال أحمد سعد إن البداية جاءت عندما استمع محمد رمضان لإحدى الأغنيات الجديدة الخاصة به وأبدى إعجابه بها ثم عرضها على المخرج محمد سامي والذي أبدى إعجابه بها هو الآخر.وأضاف أن المخرج محمد سامي قام بالاتصال به من أجل ضم الأغنية إلى المسلسل بالرغم من أنهم كانوا استقروا على أغاني التترات.وتابع أن الاتفاق في البداية كان على أغنية واحدة فقط، ولكن الأمر انتهى بتسجيل ١٠ أغنيات، اثنتان منهم لتتر البداية والنهاية، و٨ أغنيات سيتم عرضها خلال أحداث المسلسل.وأشار إلى أن أغنية "مين يلومنا" التي طرحت اليوم هي أغنية دعائية للمسلسل وليست من تترات العمل.وأوضح أن أغنية تتر النهاية تحمل اسم "مفيش حاجه صعبة" من كلمات محمد المصري، وألحان وليد سامي، وتوزيع عمرو الخضري، وصولو أورج محمود شاهن، وناي محمد عاطف، وقانون عمرو الصواف، جيتار مصطفى نصر، وبيز جيتار علي التركي.واستكمل أن أغنية تتر البداية تحمل اسم "العشم" وهي من كلمات عادل السيد، وألحان تامر كروان، وتوزيع طه الحكيم، مشيرا إلى أن باقي الأغنيات التي تعرض خلاص أحداث المسلسل من كلمات وألحان هيثم نبيل.يذكر أن مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان، صفاء الطوخي، أحمد داش، عبدالرحمن أبوزهرة، ريم سامي، أحمد زاهر، دنيا عبدالعزيز، نجلاء بدر، روجينا، وإدوارد، تأليف وإخراج محمد سامي.