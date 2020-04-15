وفاة الفنان أحمد دياب زوج ابنة رشدي أباظة

توفي منذ قليل الفنان القدير أحمد دياب، عن عمر يناهز 75 عامًا، وهو زوج قسمت ابنة النجم الكبير الراحل رشدي أباظة، ولم يتم تحديد موعد تشييع الجثمان أو العزاء.ونعت نقابة المهن التمثيلية الفنان الراحل، وذلك في بيان لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلة: "إنا لله وإنا اليه راجعون مرفقين" معها صورة للفنان الراحل.يذكر أن الفنان أحمد دياب، مواليد 9 أغسطس 1945، ورحل عن عالمنا عن عمر ناهز الـ 75 عاما بعدما قدم العديد من الأعمال الفنية المهمة على مدار مشواره الفني.