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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المسماري: الهجوم على «صبراته وصرمان والعجيلات» تم بقيادة تركية

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 11:24 م
المسماري
المسماري
عبير سليم
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أكد الناطق باسم قيادة الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، مساء الأربعاء، أن الهجوم على مدن صبراته وصرمان والعجيلات تم بقيادة تركية كاملة والمجموعات التي دخلت هي عناصر تنظيمي القاعدة وداعش والمنتمية إلى مجلس ثوار بنغازي وأنصار الشريعة.

وشدد المسماري خلال مؤتمر صحفي عقده من مدينة بنغازي، على أن الجيش الوطني لم يدخل إلى مدينتي صبراتة وصرمان بشكل رسمي، وأن القوات المتواجدة فيها كانت للحماية، وكانت هذه القوات تحظى بدعم من فايز السراج منذ 2018 وبارك تحريرها لمدينة صبراتة من سيطرة داعش وقام بتكريم قيادات المدينة وترقية آمر الغرفة الأمنية عمر عبدالجليل إلى رتبة لواء.

وأضاف المسماري أن السراج يناقض تصريحاته ومواقفه السابقة، مؤكدًا أن القوات في مدينتي صبراتة وصرمان أعلنت ولائها للقيادة العامة للجيش الوطني والحكومة المؤقتة والبرلمان بعد أن سيطرت الجماعات المسلحة على القرار في طرابلس.

وقال المسماري، إن عناصر الجيش لم تخض أي معارك في صبراتة، بل اختارت الانسحاب، مؤكدًا الالتزام بالهدنة رغم الخروقات الكبيرة، مشيرًا إلى أن قواته في وضع الدفاع عن النفس.

وأوضح أن عناصر الجيش دمرت حشودا للميليشيات التي حاولت اقتحام قاعدة الوطية الجوية، لافتًا إلي مواصلة الدفاع عنها ضد أي عدوان.

ولفت المسماري إلى أن حكومة الوفاق غير المعتمدة تواصل جلب المرتزقة السوريين، وأن الجيش سيكشف أدلة تؤكد دعم السراج للإرهابيين.

وقال، إن عائلات بالكامل تم اختطافها من صبراتة وجرى نقلها إلى مدينة الزاوية، منوهًا إلى أن هذا هو التحرير الذي يتحدث عنه السراج الذي يبدو أنه أصبح مغيبا بالكامل".

ونوه الناطق باسم الجيش الليبي إلى تحركات واجتماعات تحدث في مناطق الجنوب الغربي من قبل قيادات موالية للوفاق.

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