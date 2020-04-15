إسرائيل تقترب من انتخابات رابعة.. جانتس يفشل في تشكيل حكومة مع نتنياهو

انتهت منذ قليل، مهلة بيني جانتس رئيس حزب «أزرق أبيض» الإسرائيلي، لتشكيل حكومة جديدة دون التوصيل إلى اتفاق مع حزب الليكود.ووصلت المفاوضات بين جانتس وبنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المنتهية ولايته وزعيم حزب الليكود، إلى طريق مسدود، حسبما أذاعت القناة الـ13 في تلفزيون الاحتلال.وكان رؤوفين ريفلين رئيس الاحتلال، مدد مهلة جانتس، الاثنين الماضي، لمدة 48 ساعة، بطلب من نتنياهو، أملا في التوصل إلى اتفاق، ومن ثم تشكيل حكومة، في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الداخل.ومن المتوقع أن يعيد ريفلين التفويض إلى الكنيست لمدة 21 يوما، وفي حال عدم تمكنهم من تشكيل حكومة، يتم إجراء انتخابات ستكون الرابعة للكنيست خلال عام، وسط محاولات لمنح التفويض إلى نتنياهو.