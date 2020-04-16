البابا تواضروس يخصص حلقة «صوت حبيبى» الأحدث عن «الصليب»

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة القس بولس حليم، المتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "صوت حبيبي"، عن "خشبة الصليب"، وفق ما نشر عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي للكنيسة على "فيسبوك".يشار إلى أن "صوت حبيبي" هي حملة يطلقها مركز الكنيسة الإعلامي من عظات البابا تواضروس الثاني.وعلى صعيد آخر، بدأت كنيسة الروم الارثوذكس في مصر، برئاسة البابا ثيؤدوروس الثاني، الاحتفال بأسبوع الآلام، وهو أقداس أيام العام بالنسبة للكنيسة، حيث تتذكر فيه آلام السيد المسيح بحسب الإيمان المسيحي، وذلك من خلال الصلوات الدائمة في ما يسمى بـ"البصخة المقدسة" وهي كلمة تعني عبور وترمز إلى عبور البشر من الظلمة للنور.وأعلنت الكنائس المختلفة في مصر التزانها بقرارات الدولة في منع التجمعات، مساندة لجهودها المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. الطقسية، مساندة للدولة في جهودها المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا.