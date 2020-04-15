لماذا لا تشارك «الكاثوليكية» في ظهور النور المقدس.. الأنبا نيقولا يجيب

أدلى الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، بتصريح صحفي، حول "أعجوبة إنبثاق النور المقدس (النار المقدسة)".وقال الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "عن كيفية إنبثاق النور المقدس يقول البطريرك الأورثوذكسي ثيوذوروس (اركع امام الحجر الذي وضع عليه جسد المسيح الطاهر بتقوى، وأواصل الصلاة بخوف وتقوى)، وهي صلاة كانت وماتزال تتلى، وعندها تحدث أعجوبة انبثاق النور المقدس (النار المقدسة) من داخل الحجر المقدس الذي وضع عليه جسد المسيح الطاهر، ويكون ذو لون أزرق ومن ثم يتغير إلى عدة ألوان، وهذا لا يمكن تفسيره في حدود العلم البشري، لأن انبثاقه يكون مثل خروج الغيم من البحيرة، ويظهر كأنه غيمة رطبة ولكنه نور مقدس".وأضاف: "ظهور النور المقدس يكون سنويا بأشكال مختلفة، فغنه مرارًا يملأ الغرفة التي يقع فيها قبر المسيح المقدس، وأهم صفاته أنه لا يحرق، وقد استلمت هذا النور المقدس مدة 16 عاما ولم تحرق لحيتي، وأنه يظهر كعمود منير، ومنه تضاء الشموع التي أحملها، ومن ثم أخرج وأعطي النور المقدس لبطريرك الأرمن والأقباط وجميع الحاضرين".وتابع: "أقدم النصوص التي تتناول وصف حدث انبثاق النور المقدس في كنيسة القيامة يعود للقرن الرابع الميلادي، وهناك مؤلفون ذكروا حوادث فيض النور في أوائل القرن الميلادي الأول، منهم القديسان يوحنا الدمشقي وغريغوريوس النصيصي، ويرويان كيف أن الرسول بطرس رأى النور المقدس في كنيسة القيامة بعد قيامة المسيح بعام، أي عام 34 ميلادي".واختتم: "الاحتفال بإنبثاق النور المقدس يجري بدون مشاركة الكاثوليك رسميًا، مع أن الكنيسة الكاثوليكية تؤمن في تقليدها بالأعاجيب، ولكن هذه الأعجوبة غير معروفة لديها، لأسباب سياسية كنسية".