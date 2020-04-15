«أوردرات فسيخ».. بسمة وهبة تحذر من الحظر الكامل في شم النسيم

حذرت الإعلامية بسمة وهبة، المواطنين من النزول والاحتفال فى يوم شم النسيم المقبل، مؤكدة أن تبعات هذه الاحتفالات والتجمعيات سيكون خطيرًا.وقالت بسمة وهبة، خلال برنامجها «كل يوم» المذاع على شاشة «ON»: «الناس تؤذى أنفسها والآخرين بهذه التجمعات التى تمثل خطرًا كبيرًا يؤدى إلى انتشار فيروس كورونا.. كلنا محبوسين ونتبع التعليمات عشان البلد كلها، لكن معقولة الاستهتار يوصل للدرحة دى والناس تحجز أماكن يوم شم النسيم، وتحجز من دلوقتى أوردرات رنجة وفسيخ.. لو مش خايفين على حياتكم خافوا على حياة أسركم وأولادكم».وتابعت: «الفسيخ بعيد عن أزمة كورونا خطر.. وكل شم نسيم المستشفيات مش بتلاحق على حالات التسمم بسبب الفسيخ.. فمتجبروش الدولة إنها تطبق الحظر الكامل ووقتها محدش هيشوف الشارع.. لا شغل ولا غير شغل».