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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

انتصار السيسي تعزي والدة الشهيد محمد الحوفي

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 11:16 م
السيدة انتصار السيسي
السيدة انتصار السيسي
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أجرت السيدة انتصار السيسي، حرم رئيس الجمهورية اتصالًا هاتفيًا مساء اليوم بـ وفاء محمد مهنى، والدة الشهيد البطل المقدم محمد الحوفي، لتقديم واجب العزاء في استشهاد نجلها الذي لقى ربه في أثناء مداهمة قطاع الأمن الوطني لإحدى الخلايا الإرهابية بمنطقة الأميرية.

ووقعت اشتباكات بين قوات مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية وعناصر خلية إرهابية في منطقة الأميرية، مساء أمس، أسفرت عن تصفية المجموعة الإرهابية، واستشهاد المقدم محمد فوزي الحوفي، الضابط بقطاع الأمن الوطني، وإصابة آخر وفردي شرطة.

وكانت تحريات قطاع رجال الأمن الوطني رصدت تسلل مجموعة من العناصر الإرهابية في حوالي الساعة الخامسة مساء الثلاثاء، في شارع "نصوح" بالمنطقة بالقرب من منطقة حدائق الزيتون، وحاولوا الاحتماء به، والتجهيز لتنفيذ عدة مخططات عدائية ضد البلاد.

وانتقلت قوات مكافحة الإرهاب إلى موقع الخلية وتمكنت من تأمين أهالي المنطقة والتعامل مع الإرهابيين.

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