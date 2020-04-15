مجدي البسيوني: «الإرهابيون مثل الفئران.. والداخلية مصحصحة»

قال اللواء مجدي البسيوني مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن الإرهابيين مثل الفئران، مضيفا «ما أدرانا ماذا كانت تستهدف خلية الأميرية؟.. هل إحدى الكنائس أم أي هدف بالضبط.. المجرمون يحبون أن يكونوا قريبين من أهدافهم».وأضاف «البسيوني» خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج «كل يوم» المذاع على شاشة «ON» أن الإرهابيين يعلمون أنه من السهل اكتشافهم في الصحراء أو المزارع، لذلك يتجهون للأماكن المزدحمة بالسكان.وتابع: «الأمن المصري مصحصح كويس.. ومن جهل هؤلاء الإرهابيين أنهم ظهروا خلال فترة تشهد فيها مصر أزمة كورونا».