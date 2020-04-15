المطران أفرام سمعان مدبرًا بطريركيًا لإيبارشية القاهرة

عيّن البطريرك مار أغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، المطران المنتخَب أفرام سمعان، النائب البطريركي على القدس والأراضي المقدسة والأردن، مدبّرًا بطريركيًا لإيبارشية القاهرة والنيابة البطريركية في السودان للسريان الكاثوليك، حتى انتخاب مطران أصيل للإيبارشية، وذلك بعد موافقة آباء السينودس الدائم للكنيسة السريانية الكاثوليكية الأنطاكية، عقب نياحة مار إقليمندس يوسف حنوس مطران السريان الكاثوليك السابق.وحسب بيان، زوّد غبطته المدبّر البطريركي الجديد بالنصائح والتوجيهات الأبوية للقيام بهذه المسئولية الجسيمة بروح الراعي الصالح والوكيل الأمين، داعيًا له بالنجاح والتوفيق في هذه المهمّة الجديدة لِما فيه خير إيبارشية القاهرة والنيابة البطريركية في السودان، وخلاص نفوس مؤمنيها، إلى جانب مسئوليته الأساسية كنائب بطريركي في القدس والأراضي المقدسة والأردن.