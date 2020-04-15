تفاصيل غلق فرع بنك مصر بالبدرشين بعد اكتشاف 4 إصابات بـ«كورونا»

قال المصرفي محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن والد أحد العاملين في فرع البنك بالبدرشين توفي بكورونا ما استدعى عمل فحص على كل العاملين، وتم اكتشاف 4 مصابين بين 60 موظفًا في البنك، مؤكدا أن الموظف نجل الحالة التي توفيت بكورونا كانت نتيجة تحليله سلبية.وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه تم التواصل مع العملاء الذين ترددوا على الفرع مؤخرا ليطمئنوا على أنفسهم وإجراء فحص طبي للتأكد من خلوهم من كورونا.وأشار الأتربي، إلى أنه تم غلق فرع البنك بالبدرشين من أجل أن يلتزم الموظفين بالبنك بالعزل الذاتي في منازلهم.وأوضح أن بنك مصر سيرسل سيارة محملة بالأموال لقرية صفط تراب بالغربية لتقديم الخدمات لهم، لافتا إلى أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.