مطران الغربية ينشر «الرسالة الفصحية» بمناسبة عيد القيامة

نشر الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، الرسالة الفصحية لصاحب الغبطة البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا، من مدينة الإسكندرية العُظمى لعام 2020، باللغات الأربعة الرئيسية لبطريركية الإسكندرية في أفريقيا (العربية، اليونانية، الإنجليزية، والفرنسية).وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الرسالة الفصحية جاءت بمناسبة عيد القيامة المجيد.وعلى صعيد آخر، بدأت كنيسة الروم الارثوذكس في مصر، برئاسة البابا ثيؤدوروس الثاني، الاحتفال بأسبوع الآلام، وهو أقداس أيام العام بالنسبة للكنيسة، حيث تتذكر فيه آلام السيد المسيح بحسب الإيمان المسيحي، وذلك من خلال الصلوات الدائمة في ما يسمى بـ"البصخة المقدسة" وهي كلمة تعني عبور وترمز إلى عبور البشر من الظلمة للنور.وأعلنت الكنائس المختلفة في مصر التزانها بقرارات الدولة في منع التجمعات، مساندة لجهودها المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.