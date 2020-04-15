مطران الغربية: إغلاق الكنائس تذكير للمتقاعسين عنها

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن هذا العام 2020 لم يتمكن المسيحيون من حضور القداسات والصلوات بالكنيسة في أحد الشعانين وأسبوع الآلام وأحد القيامة المجيد، بسبب إغلاق الكنائس لأبوابها تحسبا لانتشار وباء كورونا بين التجمعات في الأماكن المغلقة.وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن كما أنه أيضا بسبب وباء كورونا أغلقت المدارس، وعدد ليس بالقليل من العاملين أصبحوا يؤدون أعمالهم من منازلهم، هذا كله، ومع إغلاق الكنائس لأبوابها والبقاء في المنازل، زاد عدد المتابعين لقداسات وصلوات الكنيسة خلال البث المباشر وكذلك الفيديوهات المُسجلة لها، حتى إن مَن لم يكن يحضر هذه القداسات والصلوات في الكنيسة بشكل منتظم في الأعوام السابقة، وكذلك الذين أصلا كانوا يمكثون في منازلهم ولا يذهبون إلى الكنيسة، أصبحوا متابعين لها، وإن حُرموا من التناول من القدسات الإلهية.وتابع: "هذه التجربة، بسبب هذا الوباء، عدم التمكن من حضور القداسات والصلوات في الكنيسة والاشتياق لممارسة هذه الخدمات المقدسة والتناول من القدسات الإلهية، هي تذكير للذين يتقاعسون عن حضور الكنيسة، وكذلك الذين يبتعدون عن تناول القدسات الإلهية ولو إلى حين، كي يعودوا عما هم عليه، فكل تجربة يمر بها المسيحيون وإن كانت ثقيلة في وقتها غير أنها تؤول إلى خيرهم، بأن تذكرهم بضعفهم وبعدهم عن الرب في وقت قوتهم، لكن الرب لا يترك شعبه إن صرخ إليه طالبا المعونة الإلهية ليرفع عنه التجربة، كما يقول (أنا أيضا سأحفظك من ساعة التجربة العتيدة أن تأتي على العالم كله لتجرب الساكنين على الأرض) (رؤيا 3: 10)، كما سيجد له مخرجا منها بقول بولس الرسول (لم تصبكم تجربة إلا بشرية. ولكن الله أمين، الذي لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون، بل سيجعل مع التجربة أيضا المنفذ، لتستطيعوا أن تحتملوا) (كورنثوس الأولى 10: 13)".وعلى صعيد آخر، بدأت كنيسة الروم الأرثوذكس في مصر، برئاسة البابا ثيؤدوروس الثاني، الاحتفال بأسبوع الآلام، وهو أقداس أيام العام بالنسبة للكنيسة حيث تتذكر فيه آلام السيد المسيح بحسب الإيمان المسيحي، وذلك من خلال الصلوات الدائمة فيما يسمى بـ"البصخة المقدسة" وهي كلمة تعني عبور وترمز إلى عبور البشر من الظلمة للنور.وكانت أعلنت الكنائس المختلفة في مصر التزامها بقرارات الدولة في منع التجمعات، مساندة لجهودها المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا.