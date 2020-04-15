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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

البابا تواضروس يلتقى الأقباط «افتراضيًا» في عيد القيامة.. وطريقة لسؤاله

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 11:01 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
مونيكا جرجس – جرجس صفوت
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يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح غد الخميس؛ قداس خميس العهد بدير الأنبا بيشوي بوادى النطرون، منفردآ، يشاركه سكرتير المجمع المقدس الأنبا دانيال.

وأعلن القس بولس حليم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الارثوذكسية، أن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، يلتقي الأقباط حول العالم "افتراضيا"، يوم عيد القيامة المجيد عبر صفحة المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وأضاف القس بولس حليم المتحدث الرسمى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في بيان له، أنه يمكن للأقباط أن يشاركوا في اللقاء من خلال تسجيل فيديو لا يتعدى 30 ثانية ويجب أن يتضمن اسمك وإيبارشيتك وسؤالا لقداسة البابا تواضروس الثاني؛ بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، يرسل عبر صفحة المركز الإعلامي للكنيسة، على أن يكون آخر موعد الرسائل غدا الخميس.

في ذات الإطار، يترأس البابا تواضروس الثاني، مساء السبت المقبل قداس عيد القيامة المجيد بدير الأنبا بيشوي بوادى النطرون؛ بمشاركة عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، منهم الأنبا دانيال سكرتير المجمع المقدس وأسقف المعادى؛ والأنبا يوليوس أسقف مصر القديمة.

وعيد القيامة، هو أعظم الأعياد المسيحية وأكبرها؛ إذ يستذكر فيه قيامة المسيح من بين الأموات بعد ثلاثة أيام من صلبه وموته كما هو مذكور في العهد الجديد، وفيه ينتهي الصوم الكبير الذي يستمر عادة أربعين يومًا؛ كما ينتهي أسبوع الآلام، ويبدأ زمن القيامة المستمر في السنة الطقسية أربعين يومًا حتى عيد العنصرة.

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