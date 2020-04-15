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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

محافظ الشرقية عن مشاهد الزحام: «الناس مش مستوعبة الخطورة»

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 11:00 م
الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب
أحلام عبدالرحمن
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علق الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على مشاهد الزحام التي عرضها الإعلامي وائل الإبراشي، في شارع البوستة بالزقازيق، قائلا إن الزحام لم يكن في ذلك المكان فقط، وإنما في 5 مراكز أخرى.

وأضاف محافظ الشرقية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى، أنه تلقى بلاغات من 5 مراكز بالمحافظة فيها تجمعات من المواطنين.

ولفت إلى أن هناك 83 مكتبا في مختلف المحافظة يعملون على صرف منحة العمالة غير المؤقتة.

وأضاف "غراب": "الأمن ومركز المدينة تعامل مع هذه التجمعات ونصح المواطنين بأن هذا يعد خطرا على حياتهم، كل اللي بيصرفوا الـ 500 جنيه كانوا بسطاء جدًا ووعيهم قليل، طمئنا الجميع بأنهم سيصرفون".

وأشار محافظ الشرقية، إلى أنه خصص بعض المدارس في المراكز الخمسة التي تشهد تجمعات من المواطنين من أجل الحفاظ على صحتهم، وتابع: "الناس مش قادرة تستوعب خطورة التزاحم".

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 155 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، ليبلغ إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 2505 حالات، من ضمنها 553 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و183 حالة وفاة.

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