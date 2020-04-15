غدا.. بدء العمل في فروع التوثيق بالهيئة العامة للاستثمار

قرر المستشار عمر مروان وزير العدل، بدء العمل في فروع التوثيق القائمة بالهيئة العامة للاستثمار بالقاهرة وبمراكز الهيئة بأنحاء الجمهورية، غدا الخميس 16 أبريل.وعممت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق الکتاب الدوري رقم (١٤٧) بتاريخ ۲۰۲۰٤١٥ إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها، ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة.ونص الكتاب الدوري، على أنه إلحاقا بالكتاب الدوري ١١٨ لسنة ۲۰۲۰ بشأن إذاعة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۷۱۹ لسنة ۲۰۲۰ لمواجهة أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.و أخطر مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق بكتاب رقم ٣٤ بتاريخ ۲۰۲۰٤١٥ والمتضمن أنه "إلحاقا بالكتب السابقة وآخرها برقم ۱۰۷ في ٨ ٤ ٢٠٢٠ في شأن الإجراءات المتوالية التي تتخذها الدولة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد وآخرها قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم ٨٥٢ لسنة ۲۰۲۰ باستمرار تلك التدابير موضوع القرار المشار إليه لمدة خمسة عشر يوما إضافية وحتى ۲۰۲۰٤۲۳.وبناء على التوجيه الصادر عن دولة رئيس مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، باستثناء فروع التوثيق القائمة بالهيئة العامة للاستثمار بالقاهرة وبمراكز الهيئة بأنحاء الجمهورية من تعليق الخدمة للمتعاملين من الجمهور بتلك المراكز.