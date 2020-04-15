شعير: دمج الشركات المتشابهة في قطاع الأعمال يعزز أرباحها

قال محمد شعير الخبير الاقتصادي، إن هناك عدة شركات متشابهة في النشاط، والتي تتبع وزارة قطاع الأعمال العام، يجب دمجها لتصبح كيان موحد.وأضاف "شعير" في تصريح لـ"الدستور"، أن دمج تلك الشركات المتشابهة سيوحد الأنشطة والجهود، ويعزز من أرباحها وإيراداتها بشكل كبير، إلى جانب تجميع وتقييم الأصول الخاصة بكل شركة لتصبح كيانا واحدا، مؤكدا أن الدمج سيجعل الشركات قادرة على مواجهة التحديات التي تواجهها في ظل المنافسة الشرسة محليا وعالميا.وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن دمج الشركات خطوة من شأنها تحقيق التركيز الاقتصادي، لتوحيد الإدارات والخطط الاستراتيجية، والحد من المنافسة وإنشاء تحالف اقتصادي قادر على تحقيق إيرادات للشركات من خلال التعاون والتكاتف فيما بينهما.