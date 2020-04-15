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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المعارضة التركية لـ أردوغان: «عليك أن تخاف الله»

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 10:47 م
أردوغان
أردوغان
آية حسني
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نقل موقع المعارضة التركية "تركيا الآن" تعليق النائب التركي رئيس مجموعة حزب الشعب الجمهوري إنجين أوزكوتش على تصريحات وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، قائلًا: "جاويش أوغلو في حديث سابق له قال إن تركيا قد ساعدت 34 دولة بلوازم طبية على الرغم من حاجة فرقها الطبية".

وأضاف أوزكوتش في المؤتمر الصحفي لحزب الشعب الجمهوري بالبرلمان التركي ردًا على جاويش أوغلو: "ماذا يقول المثل الشعبي لدينا: مايحتاجه المنزل يكون حرام على المسجد".

وأضاف أوزكوتش: "عليك أن تخاف الله، مادمت محتاجًا لتلك الأشياء لماذا ترسلها إلى بلدان أخرى؟ بينما لايستطيع مواطنينا هنا العثور على ماسكات طبية ولا يستطيع العاملين بقطاع الصحة لدينا الحصول على أقنعة وبينما يزداد عدد الوفيات بشكل تدريجي وبينما تقولون هناك حظر تجوال لمدة 48 ساعة قبلها بساعتين وتخلقون فضيحة كبيرة، كيف تقول أننا أقوياء بدون أن تخجل؟".

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