«صحة أسوان» تنظم حملة لتطهير وتعقيم «الكرور» لمكافحة «كورونا» (صور)

تواصل مديرية الشئون الصحية بأسوان، مجهوداتها المكثفة في جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، حيث نظمت إدارة الأمراض المتوطنة بالمديرية وبالتنسيق مع الوحدة المحلية عمل حملات تطهير وتعقيم بمنطقة الكرور بمدينة أسوان.جاء ذلك فى إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا وحماية صحة وسلامة المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والدكتور أيهاب عماد حنفى وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.يذكر أن مديرية الشئون الصحية بأسوان كثفت مجهوداتها في جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، ما أسفرت عن تطهير وتعقيم بعدة مناطق فى مدينة أسوان، أبرزها الحصايا، والسيل الريفي، والسيل الجديد، والشيخ هارون.