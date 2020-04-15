الكويت: تجهيز 4 وحدات طوارئ ميدانية لمكافحة «كورونا»

أعلن وكيل وزارة الصحة الكويتية المساعد للشئون الهندسية والمشروعات المهندس إبراهيم النهام، تجهيز أربع وحدات طوارئ ميدانية في مستشفيات الكويت، لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وقال النهام - في تصريح صحفي اليوم الأربعاء - إنه تم تجهيز جميع الوحدات خلال خمسة أيام فقط، لتكون رديفا لقسم الحوادث بالمستشفيات الكويتية، موضحا أنها تضم نحو 20 سريرا في كل وحدة، موزعة على مستشفى مبارك، ومستشفى العدان، ومستشفى الفروانية والمستشفى الأميري.وأشاد بالقطاع الهندسي في وزارة الصحة الكويتية خلال هذه الأزمة، وعمله الدءوب بتنفيذ خطط الوزارة لاحتواء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).