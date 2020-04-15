بسمة وهبة تطالب بإطلاق اسم الشهيد محمد الحوفي على مدرسة الأميرية الثانوية

طالبت الإعلامية بسمة وهبة، اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بإطلاق اسم الشهيد البطل المقدم محمد الحوفي، على مدرسة الأميرية الثانوية بنين، تقديرًا لتضحياته من أجل الوطن.وقالت بسمة وهبة، خلال برنامجها "كل يوم" المذاع على شاشة "ON": "إطلاق اسم الشهيد محمد الحوفي، على المدرسة التي شهدت الاشتباكات مع العناصر الإرهابية، أقل حاجة نقدمها للشهيد لنكرمه ونحكي قصته للأجيال المقبلة".وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، مساء أمس الثلاثاء، مقتل سبعة عناصر إرهابية في منطقة الأميرية، شرق القاهرة، كانوا يستعدون لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع أعياد المسيحيين في مصر.وقالت الوزارة، في بيان رسمي، إن الاشتباكات مع تلك العناصر أسفرت عن استشهاد المقدم محمد الحوفي، من الأمن الوطني، وإصابة ضابط آخر وفردين من الشرطة.وأضاف البيان: "وردت معلومات للأمن الوطني حول وجود عناصر إرهابية تعتنق الفكر التفكيري تستغل عدة أماكن للإيواء بشرق القاهرة لاستهداف البلاد بالتزامن مع أعياد الاقباط، وتم رصد الخلية الإرهابية والتعامل معها".