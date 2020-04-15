ارتفاع عدد المتعافين بمستشفى عزل العجمى لـ73

ارتفع عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد، بمستشفى العجمي المركزي للعزل بالإسكندرية، اليوم، إلى 73 بعد تماثل 5 حالات جديدة للشفاء.وأعلنت إدارة مستشفى العجمي المخصص لعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد، أنه تم اليوم خروج 5 حالات شفاء جديدة، بعد إنهاء الفحوصات الخاصة بكل حالة، وفقًا لإجراءات وزارة الصحة المصرية.وغادرت حالات التعافي المستشفى بعد التأكد من نتائج التحاليل المعملية مرتين متتاليتين، وجاءت سلبية للفيروس، وتماثلهم للشفاء التام.