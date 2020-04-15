تجهيز مدرسة «المتفوقين» للعام الدراسى المقبل بالفيوم الجديدة

تابع المهندس عبدالوهاب صميدة، رئيس جهاز مدينة الفيوم الجديدة، اليوم، تنفيذ أعمال الكهرباء والمحارة بمدرسة "المتفوقين"، كذا أعمال التشطيب الخارجية لمعظم المباني بالمدرسة ليتم لدخولها حيز التشغيل العام المقبل 2020-2021.وتفقد صميدة، تنفيذ أعمال الطرق بالامتداد الغربي والأعمال النهائية بمركز الشباب الخاص بمنطقة الإسكان الاجتماعي، بالمرور على جميع مواقع المشروع والتنبيه على سرعة الانتهاء للمشروعات الجاري تنفيذها، أيضا أعمال الصب بالمبنى الإداري لمحطة الرفع الخاصة بالمشروع، مشددا على الشركات بسرعة نهو الأعمال لتسليمها في مواعيدها المحددة.وعلى صعيد آخر، شن رئيس جهاز الفيوم الجديدة حملة مكبرة لإزالة التعديات بالتعاون مع إدارة أمن الجهاز وشرطة التعمير وقسم مدينة الفيوم، لإزالة بعض التعديات بمنطقة الامتداد الشرقي للمنطقة الاستثمارية بالمدينة.