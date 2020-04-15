رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 15 أبريل 2020 الموافق 22 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
أحمد بهاء الدين شعبان
أحمد بهاء الدين شعبان

كيف وصلنا إلى هذا المنحدر؟

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 10:12 م
طباعة
لم أشعر بالألم، ولا أحسست بفداحة الوضع، بقدر ما شعرت بها وأنا أتابع على شاشات التليفزيون الوقائع المخزية لسلوك أهالى قرية «شبرا البهو» بمحافظة الدقهلية، ومنظرهم البائس، وهم يحتشدون عن بكرة أبيهم لكى يواجهوا قوات الشرطة وسيارة الإسعاف ومسئولى المحافظة، الذين يرافقون جثمان الطبيبة الشهيدة «سونيا عبدالعظيم عارف»، التى رحلت إثر إصابتها بفيروس «كورونا» اللعين.
كان هَمّ أهالى القرية، وقضيتهم الأساسية، دون أى تَمَعُّـن فى مضمون هذا الموقف المزرى ودلالاته، ولا التفكُّر فى العار الذى سيظل يلاحقهم ويصم قريتهم على مر الأيام- أن يمنعوا جثمان الشهيدة من أن يرقد آمنًا فى مدافن أسرة زوجها، ابن القرية الطبيب، ولم يشفع لها ولا له هذه الصلة الوثيقة، ولا شفعت لها ولا له أياديهما البيضاء على مرضى القرية ومحتاجيها، وتمادى أهل القرية واستماتوا لتحقيق غرضهم البائس، الذى يعكس هزالًا فكريًا وبؤسًا وجدانيًا غير مسبوقين، ولا يمكن الدفاع عنه أو تبريره، خاصةً أن الأجهزة الطبية المسئولة اتخذت كل الاحتياطات الواجبة، حتى تتجنب أى آثار ضارة لدفن الراحلة الشهيدة وإكرام نهايتها.
وقد يقول قائل إن فلول جماعة الإخوان والقوى المتطرفة أشعلت نيران هذه الواقعة الشنعاء، وانتهزت الفرصة لتوجيه ضربة انتقامية للمجتمع وللدولة، أو لتحقيق مآرب أخرى، وحتى لو كان فى ذلك جانب من الصحة، يبقى السؤال الواجب أن ترتج الأرض ولا تسكن حتى نجد الإجابة الشافية الوافية عنه: حسنًا، ولنفترض صحة وجود هذا التحريض، وهو على الأرجح كان موجودًا.. ما الذى جعل المئات من الرجال الراشدين، والسيدات الراشدات، «وقد شاهدتهن على نفس درجة شراسة الرجال فى مقاومة السلطات»، ينسقن انسياق التابع للمتبوع، والمسوق للسائق، على هذا النحو الكريه، الذى يعكس سقوطًا أخلاقيًا، ولا داعى للتحرّج من وصفه على هذا النحو، أو التماس أى تعلات أو أعذار للتخفيف من وطأته؟!
أظن أن المسألة أبأس محتوًى، وأبعد غورًا، وأسوأ دلالةً، وأشد خطرًا مما يظن أغلبنا، وحتى منهم من رفض هذا السلوك الأخرق وأدانه.
لأن أى مجموعة بشرية من أى مجتمع، إذا فقدت إنسانيتها على هذه الشاكلة، وغابت نخوتها على هذا النحو، وتحرّكت بعقلية القطيع مثلما تحرك كل هؤلاء، للانتقام من جسد فارق الحياة، والتنكيل بروحٍ بريئة بين يدى خالقها، دون أن يخرج من وسطها ولو رجل واحد رشيد، ينهض لكى يصيح فيهم: «أيها البشر، إن كنتم بشرًا حقًا، عار عليكم أن تحرموا من ضحّت بحياتها من أجلكم، وهى بلا حولٍ ولا طول، من حقها فى أن ترقد بسلامٍ فوق حفنة من تراب وطنها، أى مجموعة بشرية تفعل ذلك تكون قد انحدرت إلى مستنقع لا مهرب منه ولا منجاة، وهى مجموعة فاقدة للإنسانية مُفتقدة للمروءة!».
لا يا أيها السادة. المسألة أعمق من ذلك بكثير، وفيروسها أشد خطرًا من فيروس «كورونا» وألعن أثرًا، وهى تعكس بوضوح مدى التغيرات السلبية التى جرت على الشخصية المصرية طوال نصف القرن الفائت، وعلينا أن نتنبه!
إنها تعبير عن بؤس ثقافة المجتمع، بكل طبقاته ونخبه، وعن انحطاط تعليمه، وتدهور وعيه، ورداءة ما يُقدم له من زادٍ فكرى وروحى، وفشل كل الأجهزة التعليمية والتربوية والإعلامية والثقافية والدينية، التى تنفق مئات المليارات كل عام، فى أداء وظيفتها، وإلا فليشرح لنا أى كائن، كيف تسنى لحملة الشهادات العليا، ولمن اعترضوا على منع صلاة الجماعة، حرصًا على أرواح الناس، وخالفوا التعليمات من مخاطر الاحتشاد فصلوا أمام المساجد المغلقة وفوق الأسطح.. كيف تسنى لهم أن يُسوغوا لأنفسهم هذا السلوك البائس، وأن يقبلوه لابن قريتهم المكلوم فى زوجته الراحلة، رغم كل هذه الشهادات، وكل هذه المظاهر؟!
ما حدث أيها السادة يجب أن يُزلزل الأرض تحت أقدامنا، ويُقيم الدنيا ولا يُقعدها، وهو جرس إنذار يدق بقوة علينا أن نتنبه له.
هناك شىء خاطئ، عميق، وكريه، يسرى سريان السم القاتل فى ثقافتنا ووعينا وضمائرنا ووجداننا، أوصلنا إلى هذا المنحدر، ولا يجب أن يهدأ لنا بال دون أن نضع أيدينا عليه، وأن نتحرك سويًا لاجتثاثه من تربة الأرض المصرية الطيبة قبل فوات الأوان!
نعم.. قبل فوات الأوان!

موضوعات متعلقة

ارتفاع وفيات كورونا في إسرائيل لـ127

تفاصيل قصة الحب السرية بين فريد الأطرش وزوجة الملك فاروق.. «طلبت الطلاق بسببه»

الحكومة تطلق رابط موقع أهالينا لدعم العمالة غير المنتظمة

البراءة القاتلة.. لماذا استغل الإرهابيون الأطفال في حادث الأميرية؟

الصور

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

image description

«الحركة الوطنية» يشكل هيئة مكتب أمانة الحزب بالفيوم

image description

تكثيف عمليات تعقيم ميناء الإسكندرية (صور)

image description

خشوع على عتبات المسجد.. قصة رجل لم يمنعه كورونا من النفحات (فيديو)

image description

أطفال يتحدون كورونا بزينة رمضان

الأكثر قراءة

الحكومة تطلق رابط موقع أهالينا لدعم العمالة غير المنتظمة

شاهد صور جثث وسلاح «خلية الأميرية الإرهابية»

«الداخلية» تقضي على عناصر إرهابية في الأميرية بعد تبادل لإطلاق النار

الصحة: 5 وفيات.. و155 إصابة جديدة بكورونا

إنفوجراف

image description

إياد نصار: عندى طقوس خاصة فى كل عمل

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

تفاصيل قصة الحب السرية بين فريد الأطرش وزوجة الملك فاروق.. «طلبت الطلاق بسببه»

أمل دنقل كان مرشحًا لبطولة هذا الفيلم.. ولم يقدم الدور لسبب غريب

أغرب صلح في التاريخ بين زوج وزوجته: «بطله الموسيقار عبد الوهاب وأغنية هان الود»

عقدة طه حسين.. هكذا علق على إصابته بالعمى لأول مرة: «هل يمكن أن أقود سفينة؟»

نجم الساعة

تفاصيل قصة الحب السرية بين فريد الأطرش وزوجة الملك فاروق.. «طلبت الطلاق بسببه»

الصحة

روسيا تتسلم سلالة «كورونا» من أمريكا لصنع لقاح

بعد 100 يوم من ظهوره.. كورونا يرعب العالم وسباق محموم لاكتشاف العلاج

الموجات فوق الصوتية تكافح الزهايمر

على غرار الإيدز.. كورونا يهاجم جهاز المناعة

منوعات

طريقة سداد فاتورة التليفون الأرضي شهر إبريل 2020 أونلاين بالخطوات

كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي شهر ابريل 2020 برقم التليفون

«شخبطة على الحيط».. محمد بحيري يرسم أحلامه على جدران غرفته

الموقع الرسمى لوزارة القوى العاملة.. تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة

مقالات الرأي
جلال حمام
المحروسة فى زمن الـ«كورونا»
حسين عثمان
موازنة «كورونا» وسلوك المستهلك
صفوت البياضي
حروب وأوبئة عالمية
أحمد بهاء الدين شعبان
كيف وصلنا إلى هذا المنحدر؟
المزيد
ads

الثقافة

«زيرو وان» تناقش كتابي تدريبفوبيا وجوارديولا الجمعة

محمود التهامي يشارك في حملة «أكبر من كورونا»

محمد السيد يكتب ديوان شعر عن كورونا فى فترة العزل

«الناشرين المصريين» يعلن مواعيد أرقام الإيداع بدار الكتب