تكليف أمين البحوث الإسلامية برئاسة تحرير مجلة الأزهر

أصدر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، قرارًا بتولي الدكتور نظير محمد عيّاد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية رئاسة تحرير مجلة الأزهر، والتي تصدر شهريًا عن الأزهر الشريف، وتتبع المجمع إداريًا.ويقوم على تحرير مجلة الأزهر نخبة من علماء الأزهر الشريف، كما تحتوي إصداراتها الشهرية على مجموعة متميزة من المقالات العلمية، ويتم توزيعها على مختلف مؤسسات الدولة، كما يُقدم معها كتابان هدية مع كل عدد.