«الوفد» يواصل توزيع «كرتونة رمضان» لدعم الفئات المحتاجة

واصلت اللجنة النوعية للسياحة في حزب الوفد برئاسة أمل رمزي، مساعد رئيس الحزب، ورئيس لجنة السياحة، وبالتعاون مع اللجنة النوعية للتجارة والصناعة برئاسة المهندس حمدي قوطة، واللواء جمال مختار، نائب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالحزب مبادرة "كرتونة رمضان"، لدعم الفئات المحتاجة، تحت رعاية المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، واستمرارًا للمبادرات التي أطلقها الحزب لدعم الدولة المصرية والمواطنين في مواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19، وبمناسبة اقتراب شهر رمضان المبارك.جاء ذلك في حضور اللواء سفير نور عضو الهيئة العليا ومساعد رئيس الحزب، وفاطمة فتحي نائب رئيس لجنة الهرم، وراضي شامخ نائب رئيس اللجنة النوعية الشباب، وأشرف منصور رئيس لجنة شباب الوفد بالجيزة، ومحمد كوردي عضو اللجنة النوعية للتعليم والبحث العلمي بالحزب وعدد من شباب الحزب.وقامت المبادرة بتوزيع عدد كبير من كراتين رمضان التي تحتوي على العديد من المواد الغذائية ومستلزمات على الأسر الأكثر احتياجا والعمالة غير المنتظمة والفئات الأكثر تضررا من فيروس كورونا بمنطقة أرض اللواء والدقي والعجوزة، بالتزامن مع الجهود الحكومية لحماية محدودي الدخل في إطار مبدأ التكافل الاجتماعي والمساندة وتقديم الدعم، خاصة في وقت الأزمات، وخلال شهر رمضان الكريم.وقالت أمل رمزي، مساعد رئيس الحزب، ورئيس اللجنة النوعية السياحة للحزب، إن المبادرة التي انطلقت بتوجيهات مباشرة من المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس الحزب بهدف دعم الدولة والمواطنين في وقت الأزمات حققت أهدافها في المناطق المستهدفة.وأضافت "رمزي" أن كرتونة رمضان التي تم توزيعها هي مساهمة بسيطة من بيت الأمة لرفع المعاناة عن المواطنين في هذه الظروف الصعبة التي يتعرض لها العالم خلال التصدي لفيروس كورونا المستجد كوفيد -19، مشيرة إلى أن المبادرة التي استمرت على مدار يومين تأتي تزامنا مع اقتراب شهر رمضان المعظم.وأشادت "رمزي" بدور الدولة المصرية في التصدي للفيروس القاتل ودعم القطاعات المتضررة ماديًا ومعنويًا والعمالة غير المنتظمة وكافة الجهود التي تهدف لتحقيق الصالح العام والحفاظ على أرواح المواطنين.واختتمت قائلة: "المبادرة التي انطلقت من داخل الحزب ستجوب محافظات الجمهورية خلال الأيام القادمة من خلال لجان الحزب العامة في مختلف محافظات الجمهورية".