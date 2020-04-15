بسمة وهبة: حادث الأميرية ضربة قاصمة لجماعة الإخوان

شنت الإعلامية بسمة وهبة، هجومًا حادًا على جماعة الإخوان، مؤكدة أن تمكن قوات مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية، من القضاء على خلية الأميرية الإرهابية، ضربة قاصمة لجماعة الإخوان.ونعت بسمة وهبة، خلال برنامجها "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، الشهيد البطل المقدم محمد الحوفي، من الأمن الوطني، الذي استشهد أثناء مطاردة عناصر إرهابية بالأميرية، مؤكدة أنه عاش بطلًا ومات بطلا.وأضافت: "الجماعة الإرهابية ستظل تمارس إرهابها وعنفها، وإحنا برضو هنفضل صاحيين ومركزين إنهم العدو الخسيس.. وما حدث في الأميرية أكبر دليل، وأكبر صفعة على وجه كل من يتحدثون عن مصالحة معهم.. وما حدث دليل على أن رجال الداخيلة صاحيين وواعين".وتابعت: "اتنين ملهمش أمان الإرهاب وكورونا، هؤلاء لا دين ولا إنسانية لهم وفي منتهى الغدر".وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، مساء أمس الثلاثاء، عن مقتل سبعة عناصر إرهابية في منطقة الأميرية، شرق القاهرة، كانوا يستعدون لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع أعياد المسيحيين في مصر.وقالت الوزارة، في بيان رسمي، إن الاشتباكات مع تلك العناصر أسفرت عن استشهاد المقدم محمد الحوفي، من الأمن الوطني، وإصابة ضابط آخر وفردين من الشرطة.وأضاف البيان: "وردت معلومات للأمن الوطني حول وجود عناصر إرهابية تعتنق الفكر التفكيري تستغل عدة أماكن للإيواء بشرق القاهرة، لاستهداف البلاد بالتزامن مع أعياد الأقباط، وتم رصد الخلية الإرهابية والتعامل معها".