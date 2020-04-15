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الأربعاء 15 أبريل 2020 الموافق 22 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

المرشحون للعمل بمجلس الدولة يتبرعون لصندوق «تحيا مصر»

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 10:02 م
مجلس الدولة
مجلس الدولة
إيمان ماهر
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تبرع أعضاء برنامج المرشحين للعمل بمجلس الدولة دفعتي 2014 و2015 من متدربين الأكاديمية الوطنية للتدريب، لصالح صندوق "تحيا مصر"، بهجف لمساعدة المتضررين من الإجراءات الحكومية للوقاية من ڤيروس كورونا المستجد، إيمانا منهم بدور الإنسان في أن يكون مبادرًا ومؤثرًا في المجتمع.

وقالت الأكاديمية عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك: "لن يحدث هذا بمجرد برنامج تدريبي تحصل عليه، ولكن بتغيير يحدث داخلك أولًا، ناتج عن تغيير أنماط التفكير والسلوك الشخصي الخاص بالمتدرب، وهذا ما نضعه أمامنا دائمًا عند تصميم أي برنامج لأي ملتحق بالأكاديمية الوطنية للتدريب".

وختمت: "وهذا ما عهدناه دائمًا من متدربي وخريجي الأكاديمية".
المرشحون للعمل بمجلس الدولة يتبرعون لصندوق «تحيا مصر»
المرشحون للعمل بمجلس الدولة يتبرعون لصندوق «تحيا مصر»

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