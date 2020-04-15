المرشحون للعمل بمجلس الدولة يتبرعون لصندوق «تحيا مصر»

تبرع أعضاء برنامج المرشحين للعمل بمجلس الدولة دفعتي 2014 و2015 من متدربين الأكاديمية الوطنية للتدريب، لصالح صندوق "تحيا مصر"، بهجف لمساعدة المتضررين من الإجراءات الحكومية للوقاية من ڤيروس كورونا المستجد، إيمانا منهم بدور الإنسان في أن يكون مبادرًا ومؤثرًا في المجتمع.وقالت الأكاديمية عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك: "لن يحدث هذا بمجرد برنامج تدريبي تحصل عليه، ولكن بتغيير يحدث داخلك أولًا، ناتج عن تغيير أنماط التفكير والسلوك الشخصي الخاص بالمتدرب، وهذا ما نضعه أمامنا دائمًا عند تصميم أي برنامج لأي ملتحق بالأكاديمية الوطنية للتدريب".وختمت: "وهذا ما عهدناه دائمًا من متدربي وخريجي الأكاديمية".