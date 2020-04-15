إغلاق فندق سياحي في دمياط

تفقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الشواطئ للتأكد من عدم وجود تجمعات وكذلك المعديات التي أصدرت تعليمات بغلقها إلى رئيسي مدينتي عزبة البرج ورأس البر.وخلال مرورها على أحد الفنادق تلاحظ وجود حجوزات للمواطنين خلال هذه الفترة وإقامة مناسبة بالقاعة الملحقة، أمرت الدكتورة منال عوض بإغلاق الفندق فورًا واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة تجاه هذه المخالفات.وواصلت المحافظ جولتها بتفقد بوابتي المدينة برفقة اللواء إسماعيل حسين مدير أمن دمياط، في إطار التنسيق بين الجانبين لتنفيذ جميع الإجراءات الخاصة باقتصار دخول مدينة رأس البر على قاطنيها من أبناء محافظة دمياط فقط.كما وجهت تعليماتها بتكثيف الحملات من قبل لجان المتابعة والتفتيش المالي والإداري لتنفيذ جميع الإجراءات بشكل حاسم على كل المستويات حفاظًا على سلامة المواطنين خلال تلك الفترة ومواجهة تداعيات الأزمة.