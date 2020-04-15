عم طفل بهتيم المولود في الحجر: «هنقوله يا كورونا»

أعرب سيد إبراهيم أحد أفراد عائلة بهتيم المصاب بها 35 بكورونا، وفرضت الأجهزة الأمنية عليها الحجر الصحي الإجباري لليوم السادس على التوالي، عن فرحته بوضع شقيقته ياسمين نصر المصابة بالفيروس طفلها «يامن» بمستشفى كفر الزيات.وأضاف «سيد» أنه عقب ولادة الطفل تم نقله للحضانة وأخذ مسحة منه لمعرفة إصابته بالفيروس من عدمه، مشيرا إلى أن اسم الشهرة للمولود سيكون «كورونا».