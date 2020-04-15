وزير الطيران ينعى شهيد الشرطة بـ«حادث الأميرية»: حماة الوطن

نعى الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، وجميع العاملين بالوزارة وشركاتها وهيئاتها التابعة، شهيد الوطن الذي استشهد خلال القضاء على إحدى الخلية الإرهابية بمنطقة الأميرية، أمس، معزيا رجال الشرطة وأسرته، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.وأكد محمد منار عنبة، في بيان لوزارة الطيران المدني، أن الشعب المصري يقف جنبًا إلى جنب مع حماة الوطن من رجال الجيش والشرطة البواسل الذين يقدمون أرواحهم ثمنًا للحفاظ على أمن واستقرار وطننا الغالي مصر.