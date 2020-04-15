أستاذ اقتصاد يطالب بفصل الإخوان من مؤسسات الدولة

طالب الدكتور رشاد عبده أستاذ الاقتصاد، بفصل عناصر الإخوان وكل من يهاجم الدولة، من مؤسسات الدولة.وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»: «مصر دولة محترمة ومن يخرب ليس له مكان بيننا في مؤسسات الدولة، آن الآوان لعزل الإخوان وغير المنتمين لمصر من جميع المواقع التي يشغلونها في كل المؤسسات، من ليس له انتماء لمصر يترفد من منصبه».وأردف: أن مصر لديها إمكانيات عظيمة وكبيرة وتحقق معدلات النمو الأكبر في المنطقة، ولن نسمح لأي شخص أن يشدنا للخلف.