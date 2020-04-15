شهود عيان يروون تفاصيل ساعات الرعب حتى القضاء على خلية الأميرية

روى شهود عيان تفاصيل اقتحام قوات الأمن لخلية إرهابية بمنطقة الأميرية في القاهرة.وقال أحد شهود العيان خلال لقائه مع مراسل برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد «ضباط الأمن الوطني طالبوا الخلية الإرهابية بالتسليم، لكنها بادرت بإطلاق النار فبدأت القوات في التلاحق، ثم حدثت اشتباكات بعد إنذارهم بتسليم أنفسهم».وأضاف: «قوات الأمن طالبت العناصر الإرهابية بتسليم أنفسهم خوفا على أرواح المواطنين لكنهم لم يستجيبوا، فحذر الأمن الأهالي بالدخول إلى المنازل وإغلاق النوافذ».وأشار إلى أن تصفية الإرهابيين تمت بعد وصول القناصة بحوالي 20 أو 25 دقيقة.وقالت أخرى «شاهدنا أشخاصا نازلة من العمارة التي داهمتها الشرطة ومعها أسلحة آلية».وأضاف ثالث: «كنا نعتقد أن جميع المتواجدين بالشقة منتقبات ولا نعرف أي شخص من المتواجدين بالعمارة باستثناء شخص واحد»، مشيرا إلى أن قوات الأمن كانت تخشى على المواطنين خلال الاقتحام وكانت تتعامل بحذر، حيث صعدت من على سطح مصنع مجاور لتأمين المنطقة.وأكمل شاهد عيان «شفنا وحوش بجد خلال تعامل قوات الأمن مع الإرهابيين».