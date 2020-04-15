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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أحمد موسى يطالب بفرض حظر كامل خلال شم النسيم

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 09:23 م
أحمد موسى
أحمد موسى
أحلام عبدالرحمن
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طالب الإعلامي أحمد موسى، بفرض حظر كامل، من مساء يوم الأحد حتى صباح الثلاثاء، لمنع التجمعات في يوم شم النسيم، كما طالب بإقامة كمائن على حدود المدن الساحلية لمنع أي مسافرين بقصد الاحتفال بشم النسيم.

وأضاف موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي» على قناة "صدى البلد": «كلنا كنا بنحتفل بشم النسيم لكننا في ظرف اسثتنائي، ومينفعش نخرج من البيت».

وناشد موسى، المواطنين أن يحرصوا على ارتداء الكمامة في المترو لحماية أنفسهم من فيروس كورونا، قائلا إن الكمامات يتم توزيعها مجانا بالمترو بعد توجيهات الرئيس السيسي.

من ناحية أخرى، قال الكاتب الصحفي بلال الدوي، إنه تم تسجيل 26 إصابة بكورونا في قرية صفط تراب بالغربية.

وناشد الدوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، محافظ الغربية ووزير التنمية المحلية بتوفير كافة الاحتياجات اللازمة للقرية، موضحا أن القرية تحتاج إلى مطهرات وكمامات وسلع.

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