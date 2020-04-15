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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

جامعة الأزهر تشكل «فريقا علميا» للعمل على مصل لفيروس كورونا

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 09:14 م
الدكتور طارق سلمان
الدكتور طارق سلمان
محمد جعفر
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كشف الدكتور طارق سلمان، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، عن تشكيل الجامعة فريق علمي يضم مجموعة من أساتذه الجامعة وشباب الباحثين من ذوي الكفاءات والقدرات الموهوبة والاستثنائية التي تمتلك أفكار علمية حديثة ومبتكرة لتقييم التجارب والأبحاث العلمية المختلفة التي تم الحصول عليها بشأن فيروس كورونا المستجد، بتوجيهات الدكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس الجامعة.

وأضاف سلمان، في تصريحات صحفية، أن المجموعات البحثية المشكلة تقوم بتنفيذ الرؤى العلمية لإيجاد مصل وعلاج لهذا الفيروس القاتل وتطبيق هذه الأبحاث والأفكار العلمية المختلفة وتحويلها إلى منتج نهائي للقضاء عليه، موضحا أن فريق العمل يضم العديد من التخصصات العلمية المختلفة لدراسة الفيروس من الناحية الطبية، الوبائية، الإكلينكال باثولوجي، الأشعة، الفيروسات والمناعة، الصيدلانيات والمركبات الدوائية.

وبين سلمان، أن الجامعة تعمل على توفير جميع المتطلبات العلمية المختلفة والبيئية المناسبة لفريق العمل للبدء في العمل والتنفيذ الفوري للمشاريع والأفكار المقترحة بعد دراستها والتأكد من أهميتها وذلك للضرورة الملحة والضاغطة لإيجاد حلول بديلة لنقص الإمكانيات العلاجية والصحية لمجابهة الوباء العالمي المتسبب به فيروس كورونا المستجد، كما تم رصد المعامل التي تتولي تنفيذ هذه البحوث والحلول الابتكارية التي تساعد على حل الأزمة الحالية أو التخفيف من آثارها

واستكمل، أنه يجري حاليا وضع آليات العمل للفريق المشكل بالمجموعات البحثية والعلمية المختلفة والتي تتبني العديد من الأفكار العلمية من دراسة الفيروس على المستوي الجيني، كإيجاد طرق جديدة للتشخيص، العلاج المناعي، المركبات الكيميائية الواعدة ضد الفيروس كمضادات فيروسية، وأيضا العديد من الأبحاث التي تتعلق بالفيروس من الناحية المناعية المختلفة لتقديم نتائج واعدة ذات دلالات علمية قوية حول فيروس كورونا المستجد خلال الفترة الراهنة والخروج بالعديد من الأبحاث والتوصيات العلمية المختلفة، والتي تساعد متخذي القرار في وضع الخطط وكيفية إدارة الأزمات ومواجهة التحديات وأخيرا إيجاد العلاج المناسب لجميع المرضى حول العالم والقضاء النهائي على الفيروس وإنتاج مصل له.

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