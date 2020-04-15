خطوة على الطريق الصحيح.. انتفاضة ضد المنشآت الصحية المخالفة

على مدار الفترة الأخيرة، تم إغلاق عدد كبير من المنشآت الصحية المخالفة للاشتراطات المطلوبة والتي تلقي بالمواطنين للتهلكة، ففي أسيوط جرى غلق 70 منشأة صحية مخالفة، وذلك لتحقيق الانضباط والتأكد من توافر الاشتراطات والمعايير اللازمة حرصا على حياة المرضى.وفي الأول من أبريل الجاري، أمر اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، غلق 3 عيادات للأمراض الباطنية والأوعية الدوموية والمخ والأعصاب، بالإضافة لغلق معمل بقرية زاوية الناعورة بمركز الشهداء، وغلق 2 حجرة للأشعة داخل عيادات عظام وغلق عيادة للنساء والتوليد بقويسنا، وكذلك غلق مركز لأشعة الأسنان بشبين الكوم، وذلك لإدارتها بدون ترخيص ومخالفتهم للقانون رقم 153 لسنة 2004 المعدل للقانون 51 لسنة 1981، والخاص بتنظيم العمل داخل المنشآت الطبية الخاصة، على أن يتم إعادة تشغيلها بعد تقديم مستندات الترخيص والقيام بتجنب المخالفات الواردة.جاء ذلك بناءً على المذكرة المقدمة من مديرية الشئون الصحية بمرور إدارة العلاج الحر على المنشآت الطبية، حيث تلاحظ عدم وجود ترخيص وعدم وجود عقد لحرق النفايات الخطرة."الدستور"، تحدثت مع إليزابيث شاكر عضو لجنة الصحة بالبرلمان، والتي قالت إن منظومة العلاج الحر في مصر بحاجة للمزيد من المتابعة فهناك الكثير من المنشآت الطبية بدون تراخيص.وأشارت إلى أن معايير هذه المنشآت الطبية الخاصة لها كتيب يشرحها، وفيما يخص أزمة كورونا فهناك معايير أكثر صرامة يجب اتباعها والتفتيش على تواجدها على سبيل المثال وجود مسافات بين المرضى وعدم جلوسهم بشكل متقارب، وكذلك التزام الطاقم الطبي بارتداء الماسكات الطبية والواقيات وغيرها من الإجراءات التي يجب مراعاتها في كافة المنشآت الطبية، وليست الخاصة فقط في الوقت الحالي تجنبا لمزيد من إصابات كورونا.وأكدت أن عملية انضباط المنشآت الطبية الخاصة لن يتحقق بين يوم وليلة، ولكن يأتي عن طريق استراتيجية وجهد متواصلين من قبل وزارة الصحة وحملات تفتيش بشكل دائم وليست حملات موسمية على هذه المنشآت التي تعالج المرضى لكي تحقق النتائج المرجوة منها، وهو أمر يجب أن يكون بديهيا وطوال العام بغض النظر عن وجود أزمة كورونا.دكتور خالد سمير أمين صندوق نقابة الأطباء الأسبق، قال إن راتب الطبيب المنخفض في المستشفيات الحكومية هو ما يدفعه للجوء للعمل في العيادات الخاصة، لافتا إلى أن هناك بعض الآراء التي تدعي بأن إصابات كورونا التي وقعت للطاقم الطبي في الوقت الحالي حدثت لهم داخل هذه المنشآت الطبية الخاصة وليست داخل المستشفيات الحكومية ولا يمكن التحقق من هذا على وجه الدقة إلا بتتبع الإصابات وهناك مناداة بإلزامهم بالعمل في مكان واحد ولكنه شيء يصعب تحقيقه لأن الرواتب الحكومية للأطباء منخفضة.وفيما يخص المعايير التي يفترض توافرها في المنشآت الطبية، قال إن المعايير ينظمها قانون مزاولة المهنة فيما يخص القائمون على العمل، بالإضافة لخضوع المكان نفسه لتراخيص، والتفتيش الصيدلي والرقابة على هذه الأماكن والالتزام بقوانين مكافحة العدوى.يذكر أن عدد المستشفيات الخاصة عام 2015 بلغ 1002 مستشفى، مقابل 941 عام 2014 طبقا لإحصائية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وأعلنت إحصائية أخرى أن عدد المنشآت الطبية الخاصة بمصر ما بين مستشفى خاص أو عيادة خاصة بلغ نحو 82 ألف منشأة.