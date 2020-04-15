رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 15 أبريل 2020 الموافق 22 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

خطوة على الطريق الصحيح.. انتفاضة ضد المنشآت الصحية المخالفة

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 09:10 م
المنشآت الصحية
المنشآت الصحية
أسماء منصور
طباعة
على مدار الفترة الأخيرة، تم إغلاق عدد كبير من المنشآت الصحية المخالفة للاشتراطات المطلوبة والتي تلقي بالمواطنين للتهلكة، ففي أسيوط جرى غلق 70 منشأة صحية مخالفة، وذلك لتحقيق الانضباط والتأكد من توافر الاشتراطات والمعايير اللازمة حرصا على حياة المرضى.

وفي الأول من أبريل الجاري، أمر اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، غلق 3 عيادات للأمراض الباطنية والأوعية الدوموية والمخ والأعصاب، بالإضافة لغلق معمل بقرية زاوية الناعورة بمركز الشهداء، وغلق 2 حجرة للأشعة داخل عيادات عظام وغلق عيادة للنساء والتوليد بقويسنا، وكذلك غلق مركز لأشعة الأسنان بشبين الكوم، وذلك لإدارتها بدون ترخيص ومخالفتهم للقانون رقم 153 لسنة 2004 المعدل للقانون 51 لسنة 1981، والخاص بتنظيم العمل داخل المنشآت الطبية الخاصة، على أن يتم إعادة تشغيلها بعد تقديم مستندات الترخيص والقيام بتجنب المخالفات الواردة.

جاء ذلك بناءً على المذكرة المقدمة من مديرية الشئون الصحية بمرور إدارة العلاج الحر على المنشآت الطبية، حيث تلاحظ عدم وجود ترخيص وعدم وجود عقد لحرق النفايات الخطرة.

"الدستور"، تحدثت مع إليزابيث شاكر عضو لجنة الصحة بالبرلمان، والتي قالت إن منظومة العلاج الحر في مصر بحاجة للمزيد من المتابعة فهناك الكثير من المنشآت الطبية بدون تراخيص.

وأشارت إلى أن معايير هذه المنشآت الطبية الخاصة لها كتيب يشرحها، وفيما يخص أزمة كورونا فهناك معايير أكثر صرامة يجب اتباعها والتفتيش على تواجدها على سبيل المثال وجود مسافات بين المرضى وعدم جلوسهم بشكل متقارب، وكذلك التزام الطاقم الطبي بارتداء الماسكات الطبية والواقيات وغيرها من الإجراءات التي يجب مراعاتها في كافة المنشآت الطبية، وليست الخاصة فقط في الوقت الحالي تجنبا لمزيد من إصابات كورونا.

وأكدت أن عملية انضباط المنشآت الطبية الخاصة لن يتحقق بين يوم وليلة، ولكن يأتي عن طريق استراتيجية وجهد متواصلين من قبل وزارة الصحة وحملات تفتيش بشكل دائم وليست حملات موسمية على هذه المنشآت التي تعالج المرضى لكي تحقق النتائج المرجوة منها، وهو أمر يجب أن يكون بديهيا وطوال العام بغض النظر عن وجود أزمة كورونا.

دكتور خالد سمير أمين صندوق نقابة الأطباء الأسبق، قال إن راتب الطبيب المنخفض في المستشفيات الحكومية هو ما يدفعه للجوء للعمل في العيادات الخاصة، لافتا إلى أن هناك بعض الآراء التي تدعي بأن إصابات كورونا التي وقعت للطاقم الطبي في الوقت الحالي حدثت لهم داخل هذه المنشآت الطبية الخاصة وليست داخل المستشفيات الحكومية ولا يمكن التحقق من هذا على وجه الدقة إلا بتتبع الإصابات وهناك مناداة بإلزامهم بالعمل في مكان واحد ولكنه شيء يصعب تحقيقه لأن الرواتب الحكومية للأطباء منخفضة.

وفيما يخص المعايير التي يفترض توافرها في المنشآت الطبية، قال إن المعايير ينظمها قانون مزاولة المهنة فيما يخص القائمون على العمل، بالإضافة لخضوع المكان نفسه لتراخيص، والتفتيش الصيدلي والرقابة على هذه الأماكن والالتزام بقوانين مكافحة العدوى.

يذكر أن عدد المستشفيات الخاصة عام 2015 بلغ 1002 مستشفى، مقابل 941 عام 2014 طبقا لإحصائية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وأعلنت إحصائية أخرى أن عدد المنشآت الطبية الخاصة بمصر ما بين مستشفى خاص أو عيادة خاصة بلغ نحو 82 ألف منشأة.

موضوعات متعلقة

الصحة العالمية: نختبر 3 أدوية لعلاج كورونا

الحكومة تطلق رابط موقع أهالينا لدعم العمالة غير المنتظمة

الصحة: 5 وفيات.. و155 إصابة جديدة بكورونا

ارتفاع وفيات كورونا في إسرائيل لـ127

الصور

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

image description

«الحركة الوطنية» يشكل هيئة مكتب أمانة الحزب بالفيوم

image description

تكثيف عمليات تعقيم ميناء الإسكندرية (صور)

image description

خشوع على عتبات المسجد.. قصة رجل لم يمنعه كورونا من النفحات (فيديو)

image description

أطفال يتحدون كورونا بزينة رمضان

الأكثر قراءة

الحكومة تطلق رابط موقع أهالينا لدعم العمالة غير المنتظمة

شاهد صور جثث وسلاح «خلية الأميرية الإرهابية»

«الداخلية» تقضي على عناصر إرهابية في الأميرية بعد تبادل لإطلاق النار

الصحة: 5 وفيات.. و155 إصابة جديدة بكورونا

إنفوجراف

image description

إياد نصار: عندى طقوس خاصة فى كل عمل

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

تفاصيل قصة الحب السرية بين فريد الأطرش وزوجة الملك فاروق.. «طلبت الطلاق بسببه»

أمل دنقل كان مرشحًا لبطولة هذا الفيلم.. ولم يقدم الدور لسبب غريب

أغرب صلح في التاريخ بين زوج وزوجته: «بطله الموسيقار عبد الوهاب وأغنية هان الود»

عقدة طه حسين.. هكذا علق على إصابته بالعمى لأول مرة: «هل يمكن أن أقود سفينة؟»

نجم الساعة

تفاصيل قصة الحب السرية بين فريد الأطرش وزوجة الملك فاروق.. «طلبت الطلاق بسببه»

الصحة

روسيا تتسلم سلالة «كورونا» من أمريكا لصنع لقاح

بعد 100 يوم من ظهوره.. كورونا يرعب العالم وسباق محموم لاكتشاف العلاج

الموجات فوق الصوتية تكافح الزهايمر

على غرار الإيدز.. كورونا يهاجم جهاز المناعة

منوعات

طريقة سداد فاتورة التليفون الأرضي شهر إبريل 2020 أونلاين بالخطوات

كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي شهر ابريل 2020 برقم التليفون

«شخبطة على الحيط».. محمد بحيري يرسم أحلامه على جدران غرفته

الموقع الرسمى لوزارة القوى العاملة.. تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة

مقالات الرأي
جلال حمام
المحروسة فى زمن الـ«كورونا»
حسين عثمان
موازنة «كورونا» وسلوك المستهلك
صفوت البياضي
حروب وأوبئة عالمية
أحمد بهاء الدين شعبان
كيف وصلنا إلى هذا المنحدر؟
المزيد

الثقافة

«زيرو وان» تناقش كتابي تدريبفوبيا وجوارديولا الجمعة

محمود التهامي يشارك في حملة «أكبر من كورونا»

محمد السيد يكتب ديوان شعر عن كورونا فى فترة العزل

«الناشرين المصريين» يعلن مواعيد أرقام الإيداع بدار الكتب