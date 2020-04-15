على صوت «هنا مصر».. الداخلية تبرز جهود رجال الأمن في مواجهة كورونا (فيديو)

أنتج قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية أغنية جديدة بعنوان "هنا مصر" لإبراز جهود رجال الأمن في مكافحة كورونا، والعمل على الشد من أزرهم وتقديرا لجهودهم في الحفاظ على أمن المواطنين الإنساني والاجتماعي.ونشرت وزارة الداخلية اليوم أغنية جديدة بعنوان "هنا مصر" بمناسبة مواجهة الحكومة والشعب لفيروس كورونا الجديد ومواصلة رجال الشرطة والجيش المصري أعمال تأمين المواطنين.الأغنية كلمات تامر حسين، وغناء مصطفى حجاج وهبة مجدي، وألحان عمرو مصطفى.