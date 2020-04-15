«المهمة».. إهداء من الداخلية لرجالها الأبطال (فيديو)

نشرت وزارة الداخلية منذ قليل أغنية جديدة بعنوان "المهمة" تقديرا لجهود قطاع الأمن الوطني ورجال مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية في مواجهة الجماعات المتطرفة والإجرامية."المهمة" غناء مؤمن خليل، وكلمات عبد الحميد الحباك، وألحان سامح صلاح، توزيع أسامة خليل.وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أمس بورود معلومات لقطاع الأمن الوطنى عن وجود خلية إرهابية يعتنق عناصرها المفاهيم التكفيرية تستغل عدة أماكن للإيواء بشرق وجنوب القاهرة كنقطة إنطلاق لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع عيد القيامة، حيث تم رصد عناصر تلك الخلية والتعامل معها،مما أسفر عن مصرع سبعة عناصر إرهابية، عثر بحوزتهم على (6 بنادق آلية، 4 سلاح خرطوش) وكمية كبيرة من الذخيرة مختلفة الأعيرة.كما أسفر التعامل عن استشهاد المقدم محمد الحوفى بقطاع الأمن الوطنى وإصابة ضابط آخر وفردين من قوات الشرطة.وفى ذات الإطار تم تحديد أحد مخازن الأسلحة والمتفجرات بمنطقة المطرية والتى كانوا يعتزمون استخدامها فى تنفيذ مخططهم الإرهابى وباستهدافه عثر على (4 بنادق آلية- كمية من الذخيرة).تم تقنين الإجراءات وتولي نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.