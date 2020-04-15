فرنسا: ارتفاع المصابين بكورونا لـ106 آلاف و17 ألف وفاة

أعلنت السلطات الفرنسية، مساء اليوم الأربعاء، عن تسجيل 2633 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات لديها إلى 106206 حالات حتى اليوم.وأوضحت الحكومة الفرنسية، أنها سجلت أيضا 1438 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات لديها إلى 17167 وفاة حتى اليوم.يذكر أن عدد الإصابات حول العالم تجاوز مليوني إصابة بخلاف وفاة أكثر من 150 ألف حالة حتى اليوم، فيما أكدت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق أنه لن يتم التوصل إلى عقار بشأن علاج كورونا قبل عام على الأقل.