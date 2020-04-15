سوريا: تسجيل 4 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإصابات المسجلة في سوريا إلى 33 إصابة.وأوضحت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا"، أنه تم تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليصبح عدد الإصابات المسجلة في سوريا حتى اليوم 33 إصابة، شفي منها 5، وتوفيت حالتان.