سوريا: تسجيل 4 إصابات جديدة بكورونا
الأربعاء 15/أبريل/2020 - 08:11 م
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أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإصابات المسجلة في سوريا إلى 33 إصابة.
وأوضحت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا"، أنه تم تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليصبح عدد الإصابات المسجلة في سوريا حتى اليوم 33 إصابة، شفي منها 5، وتوفيت حالتان.
وأوضحت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا"، أنه تم تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليصبح عدد الإصابات المسجلة في سوريا حتى اليوم 33 إصابة، شفي منها 5، وتوفيت حالتان.